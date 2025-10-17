Eine szenische Soirée in Rheinfelden: Auf den Bühnen ist Bertolt Brecht als Schöpfer von Werken wie der Mutter Courage oder der Dreigroschenoper bekannt. Doch am Donnerstag, den 23. Oktober, 20 Uhr, können Sie im Hotel Schützen in Rheinfelden einen ganz anderen Brecht erleben.

Gudrun Sidonie Ott (Vocal), Christer Løvold (Piano) und Lukas Jösel (Percussion) zeigen die unterschiedlichen Seiten von Bertolt Brecht. Die szenische Soirée «Hat Brecht Recht?» – oder war das einmal … beleuchtet den leisen, zarten und nachdenklichen Dichter, der sich mit den Nachgeborenen und den Ungerechtigkeiten der Welt auseinandersetzt. In der Performance, die fröhliche, rhythmische, aber auch nachdenkliche Töne vereint, steht Brechts Relevanz für die heutige Zeit im Mittelpunkt.

Gudrun Sidonie Otto, die international renommierte Opern- und Konzertsängerin ist, seit Corona, auch als reformierte Pfarrerin tätig. Sie stammt aus Brechts Heimat und bringt die Atmosphäre und Probleme, die er kannte, authentisch auf die Bühne. Christer Løvold ist ein aus Oslo stammender Pianist. Er ist als Dirigent, Solist und Begleiter in ganz Europa und darüber hinaus gefragt. Lukas Jösel dirigiert die Aufführungen vom Schlagzeug aus. Sein musikalischer Schwerpunkt liegt beim Musical und damit rundet Lukas Jösel die Darbietung ab.

Diese besondere kulturelle Veranstaltung wirft einen neuen Blick auf das Werk eines der einflussreichsten Dramatiker des 20. Jahrhunderts. (mgt)

www.schuetzenhotels.ch