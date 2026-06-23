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Hartes Ringen um Parkplatz-Kompromiss

  23.06.2026 Brennpunkt
Ob es im Kaiserhof künftig eine kurze Gratis-Parkzeit gibt, ist derzeit weiterhin völlig offen. Foto: Valentin Zumsteg
Ob es im Kaiserhof künftig eine kurze Gratis-Parkzeit gibt, ist derzeit weiterhin völlig offen. Foto: Valentin Zumsteg

Die Parkgebühren ab der ersten Minute beim Einkaufszentrum Kaiserhof in Kaiseraugst bleiben ein Dauerthema. Beim zweiten Treffen mit allen Beteiligten ist man einen kleinen Schritt weitergekommen. Bis eine Lösung umgesetzt werden kann, dauert es im besten Fall noch Monate.

Valentin ...

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