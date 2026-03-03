Harry Potter auf der Fiescheralp

74 Kinder im Schneelager Herznach: Auch in diesem Jahr fand das Schneelager Herznach wieder auf der Fiescheralp statt. Unter der Leitung von Melanie Merki und Marco Rubin verbrachten 74 Kinder und 21 Leiter eine unvergessliche Woche mit Ski und Snowboard in den Walliser Bergen. Bei strahlendem Sonnenschein ging es gleich nach der Ankunft auf die Piste. Am Abend startete das Lager unter dem Motto «Harry Potter» mit einem Kennenlernspiel. In neun Häusern eingeteilt, sammelten die Teilnehmenden während der ganzen Lagerwoche f leissig Punkte für ihr Haus. Auch die Abende standen ganz im Zeichen von Harry Potter. Beim grossen Rangverlesen, in das auch das Skirennen einf loss, durfte sich das Haus «Maleficos Periculosum» als Sieger feiern lassen. Alle Kinder erhielten eine Medaille und konnten einen Preis auswählen. Die 22 Kinder, welche nach bis zu 9 Jahren Treue, das letzte Mal mit im Lager waren, erhielten ein Abschiedslied zum Trauffer-Song «Gondeli» und ein Erinnerungsshirt. Danach waren Disco und Karaoke angesagt und die Kinder feierten den Ausklang des Schneelagers bis in die späte Nacht hinein. Ein grosses Dankeschön an alle Eltern fürs Vertrauen, der Küchencrew fürs super Essen und allen Leitern und Helfern, sowie allen Spendern von Bargeld, Kuchen, Zopf oder Lottopreisen.

Leider steht das Lagerhaus im 2027 wegen Umbaus der Bergbahn auf das Eggishorn nicht zur Verfügung. Die Lagerleitung ist auf der Suche nach einer vorübergehenden Unterkunft und hofft, dass sich eine Alternative findet. Ebenfalls werden zwei Personen gesucht als Unterstützung im Haus-Team. (mgt)