Hannah Audebert ist jetzt Diakonin

Weihe in der christkatholischen Kirche im Wegenstettertal

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Christuskirche Hellikon wurde Hannah Audebert am Samstagnachmittag zur Diakonin der christkatholischen Kirche der Schweiz geweiht.

Hanna Audebert arbeitet seit März 2024 für den christkatholischen Gemeindeverband Fricktal mit Schwerpunkt Wegenstettertal. Für sie, die bereits eine beeindruckende beruf liche und spirituelle Laufbahn vorzuweisen hat, war der Tag ihrer Weihe ein bedeutender Meilenstein auf ihrem langen Weg in den Dienst einer Geistlichen. Die Diakonin, die vor über 20 Jahren eine vollständige theologische Ausbildung absolviert hat, könnte längst Priesterin sein – wäre dies in der römisch-katholischen Kirche gestattet. Als sie erkennen musste, dass dies in der römisch-katholischen Kirche nicht möglich war, schloss sie sich dem Orden der «Kleinen Schwestern Jesu» an und arbeitete mit ihnen «ganz nah bei den Menschen am Rand der Gesellschaft», wie sie der Neuen Fricktaler Zeitung im April verriet. Nach sieben Jahren im Orden war sie fünfzehn Jahre lang als Gymnasiallehrerin und Schulpflegerin tätig. Während der Corona-Pandemie machte sie sich auf den Jakobsweg, blieb aber in St. Gallen, wo sie als Seelsorgerin in Rheineck, am St. Galler Dom und in einer Klinik wirkte. Ein Stellenangebot der christkatholischen Kirche im Fricktal weckte schliesslich ihr Interesse. «Es war Liebe auf den ersten Blick», erinnert sie sich, auch wenn bald klar wurde, dass sie noch weitere Studien absolvieren und zunächst den diakonalen Dienst ausüben müsste, um christkatholische Priesterin zu werden.

Auf dem Weg zur priesterlichen Berufung

Am Samstag war es schliesslich so weit: Unter der Leitung des neuen christkatholischen Bischofs Frank Bangerter fand in der Christuskirche in Hellikon ein festlicher Gottesdienst mit vielen Mitwirkenden und Musik statt. Vorab waren alle Mitglieder im Bistum gefragt worden, ob es schwerwiegende Einwände gäbe, die eine Weihe verhindern könnten. Nach einem dreifachen Versprechen für ihren künftigen Dienst stellte der Bischof der Gemeinde die Frage: «So bitte ich euch alle, euer Einverständnis und euren Wunsch zu bekunden, dass unsere Schwester Hannah jetzt geweiht wird.» Die Gemeinde antwortete: «Diakonin soll sie sein ...» Als der Bischof ergänzte: «Seid ihr auch bereit, sie bei der Erfüllung ihrer mannigfaltigen Aufgaben zu unterstützen?», erklang die Antwort: «Ja, wir sind bereit!» Anschliessend sprach der Bischof das Weihegebet, und Hannah Audebert erhielt die Stola sowie das Evangeliar. Am Abend lud die neue Diakonin in Zuzgen zu einem festlichen Programm unter dem Motto «Wort und Klang» ein. (mgt)