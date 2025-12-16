Handballer-Nachwuchs sammelt Erfahrung

Erstmals in der höheren Stärkeklasse S1 unterwegs, zeigte die U13 des TV Stein in der Vorrunde viel Entwicklung, Teamgeist und grosses Potenzial – eine solide Basis für eine spannende Rückrunde.

Erstmals in der höheren Stärkeklasse S1 unterwegs, zeigte die U13 des TV Stein in der Vorrunde viel Entwicklung, Teamgeist und grosses Potenzial – eine solide Basis für eine spannende Rückrunde.

Die U13-Mannschaft startete nach den Sommerferien erstmals in der höheren Stärkeklasse S1. Die erfahrenen Spielerinnen und Spieler übernahmen früh Verantwortung und dienten den jüngeren Teammitgliedern als wichtige Orientierung. Die neuen Kräfte integrierten sich schnell und nahtlos, sowohl sportlich als auch menschlich. Mit 18 Trainingsteilnehmenden und 16 lizenzierten Spielerinnen und Spielern ist das Team breit aufgestellt und auf allen Positionen gut besetzt. Diese Kaderbreite ermöglicht ein gezieltes Training, unterschiedliche Schwerpunkte sowie eine individuelle Förderung. Wertvolle zusätzliche Unterstützung erhält das Team durch Samy, den 14/18-Coach, der erweiterte Trainingsmöglichkeiten bietet und zur Weiterentwicklung der Gruppe beiträgt.

Viel Potenzial

Nach einer kurzen Vorbereitungszeit stand bereits Ende August das erste Spiel der Handballmeisterschaft an, leider ging dies verloren. Trotz dieses Auftakts zeigte sich rasch, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. In den ersten acht Meisterschaftsspielen gab es drei Siege– ein respektables Resultat in dieser starken Liga. Wichtiger als die Punktzahl ist jedoch die sichtbare Entwicklung innerhalb des Teams. Das letzte Spiel der Vorrunde musste aufgrund zahlreicher Abwesenheiten nahezu von der nächsten Generation bestritten werden, ergänzt durch zwei U11-Spieler. Trotz grossem Einsatz und ausgeprägtem Kampfgeist blieb der erhoffte Erfolg aus. Der Auftritt zeigte jedoch, dass auch der Nachwuchs bereits über beachtliches Potenzial verfügt.

Im Januar startet die Rückrunde. Die verbleibenden Trainings vor dem Jahreswechsel sollen genutzt werden, um die erzielten Fortschritte weiter zu vertiefen – sowohl individuell als auch als Mannschaft. Ziel für die zweite Saisonhälfte ist es, mit dem gleichen Elan, dem gleichen Willen und der gleichen Freude aufzutreten und das im Training Gelernte konsequent in den Spielen umzusetzen.

Das Trainerteam ist überzeugt, dass Spass und Ehrgeiz untrennbar miteinander verbunden sind. Ohne Freude am Spiel lässt der Ehrgeiz nach, und ohne Ehrgeiz bleibt der sportliche Erfolg aus – was wiederum den Spass schmälert. Die Balance dieser beiden Elemente bildet die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung. Die Trainer Dominik (Döme), Ciril (Mosi) und Samy ziehen zur Halbzeit ein positives Fazit und blicken mit Zuversicht auf eine starke und lernreiche Rückrunde. (mgt)