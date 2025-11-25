Handball: TV Stein souverän im Cup-Viertelfinal

Im Achtelfinal des Regional-Cups Nordwestschweiz gegen die HSG Fricktal waren die Steiner von Anfang an bereit und erspielten sich bereits nach 16 Minuten eine klare 10:1-Führung. Sie konnten das Tempo hochhalten und zur Halbzeit stand es 15:2. Mit einer Quote von 85 Prozent konnte sich ...

Im Achtelfinal des Regional-Cups Nordwestschweiz gegen die HSG Fricktal waren die Steiner von Anfang an bereit und erspielten sich bereits nach 16 Minuten eine klare 10:1-Führung. Sie konnten das Tempo hochhalten und zur Halbzeit stand es 15:2. Mit einer Quote von 85 Prozent konnte sich zudem der Torhüter Michi Adler besonders auszeichnen.

Die zweite Halbzeit begann weniger optimal – zu viele Chancen wurden liegengelassen. Doch ab der Mitte des zweiten Durchgangs fing sich die Mannschaft wieder. Besonders Gianluca Caruso war nicht zu stoppen und erzielte am Ende ganze zehn Tore. Mit dem Schlussresultat von 29:9 zieht der TV Stein souverän ins Viertelfinal ein. (mgt)