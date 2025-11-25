Immobilien
Handball: TV Stein souverän im Cup-Viertelfinal

  25.11.2025 Stein, Sport

Im Achtelfinal des Regional-Cups Nordwestschweiz gegen die HSG Fricktal waren die Steiner von Anfang an bereit und erspielten sich bereits nach 16 Minuten eine klare 10:1-Führung. Sie konnten das Tempo hochhalten und zur Halbzeit stand es 15:2. Mit einer Quote von 85 Prozent konnte sich ...

