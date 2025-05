Handball: Silvio Winter tritt zurück

Stein: Neuer Trainer gesucht

Nach drei intensiven Jahren hat Coach Silvio «Salbi»

Winter entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und sich künftig mehr seiner Familie zu widmen.

Anfang April teilte Silvio Winter der sportlichen Leitung mit, dass er vom Amt als «EIS-Trainer» zurücktreten, bzw. seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Der 61-Jährige begründet seinen Entscheid damit, dass er sich mehr Zeit für sich und seine Familie nehmen möchte und er es nach drei dynamischen Jahren etwas langsamer angehen will. Vorstand und Technischer Ausschuss bedauern seinen Entscheid zwar sehr, können diesen Schritt jedoch nachvollziehen und bedanken sich bei Silvio Winter für seinen Einsatz. «Make in Stein Handball great again

– das war der Auftrag an Silvio Winter und diese Mission hat er mehr als erfüllt», so der Sportchef Daniel «Griech» Saridis. Auch Roman «Römer» Brogli, Handballverantwortlicher des Vereins, ist voll des Lobes für den abtretenden Coach: «Sein Konzept und seine akri bische Arbeit brachten die Mannschaft weiter und mit dem Aufstieg 2024 (in die 2. Liga, Anmerkung der Redaktion) hat er Vereinsgeschichte geschrieben und auch unseren jungen Spieler eine Perspektive geboten.» Coach Silvio Winter gab die lobenden Worte gerne zurück: «Ich bedanke mich beim Vorstand und der sportlichen Leitung für das Vertrauen und die Chance, nochmals ein Aktivteam trainiert haben zu dürfen.» Er freue sich nun auf die freien Wochenenden im Winter, an denen er seiner Leidenschaft, dem Skifahren in Zermatt, vermehrt nachgehen könne. (mgt)