Handball: SG Möhlin Fricktal siegt im Top-Duell

In einem bis zum Abpfiff spannenden und engen Spiel gewinnt die zweite Mannschaft des TV Möhlin zuhause gegen die Blau Boys Binningen mit 25:24 (11:12). Damit setzt sich die SG Möhlin Fricktal gegen den Direktverfolger durch und belegt nach acht Spielen die Tabellenspitze in der zweiten Liga. Es war von Beginn weg eine enge Kiste.

Auch nach der knappen Pausenführung der Gäste entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Nach Toren von Luca Webers, Raoul Metzger und Jan Lüthy resultierte in der 43. Spielminute zwar ein Vier-Tore-Vorsprung – die Gäste kamen aber erneut heran. Eine wichtige Parade von Möhlins Noé Roth in der 52. Minute verhinderte kurzfristig den Ausgleich. Sechs Minuten vor dem Ende hiess es trotzdem 22:22. Und doch setzte sich Möhlins ganz am Ende in dieser engen Kiste durch, hauchdünn mit 25:24. (cs/nfz)

SG Möhlin Fricktal mit: Stadler, Roth (14/35, 40 %); Behlinger (6), Metzger (4), Weber (1), Bulacher, Rubirola Vila (2), Brodmann (2), Intlekofer, John (1), Rohr, Lüthy (8), Kull (1).