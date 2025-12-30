Handball, NLB: Mitch Giezeman verlängert

Der TV Möhlin gibt die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Kreisläufer Mitch Giezeman (23) für die Saison 2026/27 bekannt. «Der Verein unterstreicht damit seine Ambitionen im sportlichen Bereich», heisst es in einer Mitteilung. Mitch Giezeman hält darin fest: «Ich danke dem Verein für das Vertrauen und freue mich auf die weitere sportliche Entwicklung, zusammen mit den Jungs der NLB und dem talentierten Nachwuchs. Ich fühle mich sehr wohl in Möhlin und möchte auch in der nächsten Saison mit dem Team Erfolge feiern – die Reise ist noch nicht beendet.» (mgt)