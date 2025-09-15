Handball, NLB: Möhlin siegt erneut

Der TV Möhlin gewinnt am Samstag auswärts in der Zürcher Saalsporthalle mit 31:30 (15:11) gegen die SG GC Amicitia/HC Küsnacht. Das Team von Zoltan Majeri zeigte insbesondere in der ersten Halbzeit eine starke Leistung und steht somit nach zwei Meisterschaftsspielen bei vier Punkten. Interessanter Fakt: Genau wie beim Startsieg gegen den BSV Stans (28:27) behielten die Möhliner mit einem Tor Vorsprung die Oberhand. (mgt/nfz)