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Handball: Knappe Steiner Niederlage

  23.04.2026 Stein, Sport

Der TV Stein musste sich im ersten Spiel der Zweitliga-Aufstiegsrunde auswärts gegen Handball Birseck mit 29:26 geschlagen geben. Trotz der Niederlage bleibt die Ausgangslage fürs Rückspiel am kommenden Sonntag im heimischen «Busteli» offen.

Vor rund 50 ...

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