Handball: Knappe Steiner Niederlage

Der TV Stein musste sich im ersten Spiel der Zweitliga-Aufstiegsrunde auswärts gegen Handball Birseck mit 29:26 geschlagen geben. Trotz der Niederlage bleibt die Ausgangslage fürs Rückspiel am kommenden Sonntag im heimischen «Busteli» offen.

Der TV Stein musste sich im ersten Spiel der Zweitliga-Aufstiegsrunde auswärts gegen Handball Birseck mit 29:26 geschlagen geben. Trotz der Niederlage bleibt die Ausgangslage fürs Rückspiel am kommenden Sonntag im heimischen «Busteli» offen.

Vor rund 50 mitgereisten Steiner Fans entwickelte sich in der Kuspo-Halle ein harziger Beginn. Die Teams leisteten sich zahlreiche technische Fehler und Fehlwürfe, doch Birseck fand schneller ins Spiel. Die Gastgeber zogen früh auf vier bis fünf Tore davon, ein Abstand, der sich über weite Strecken der Partie einpendelte. Die Fricktaler kämpften, fanden aber nicht den offensiven Rhythmus.

Trotz des schwierigen Spielverlaufs gab es aus Steiner Sicht klare Lichtblicke. Das Trainerteam schenkte mehreren jungen Spielern das Vertrauen. Roman Waldmeier zeigte im Tor starke Paraden und hielt Stein in kritischen Phasen zusammen mit dem Routinier Christoph «Bully» Brogli im Spiel. Samy Moser, der junge Flügelspieler, nutzte seine Einsatzzeit mutig und mit viel Tempo. Bereits mit etwas mehr Erfahrung in der ersten Mannschaft überzeugte Gianluca Caruso mit seiner Spielübersicht und wichtigen Aktionen im Angriff. Und so erhöhten die Steiner in den letzten Minuten nochmals den Druck und konnten den Rückstand erstmals spürbar verkleinern. Die Stimmung in der Halle war elektrisierend. Getragen von den Steiner Fans, stand die Abwehr noch kompakter, und vorne gelangen endlich auch die einfachen Tore. Am Ende brachte Birseck aber den Vorsprung über die Zeit, und das «Eis» muss im Rückspiel eine Drei-Tore-Hypothek wettmachen.

Trotz der Niederlage sind die Chancen für den TV Stein intakt. Anwurf ist am Sonntag, 26. April, um 17 Uhr im Sportcenter Bustelbach. Um 15 Uhr spielt bereits die U15 ihr letztes Saisonspiel. (mgt)