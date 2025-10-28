Handball: Frickerinnen siegen

Das Damen 1 des TSV Frick traf vergangenen Samstag auf die Spielerinnen des SG Red Dragons Uster. Die Begegnung der 2. Liga fand in der Fricker Ebnet statt. Die Frickerinnen starteten motiviert in das Spiel, Ziel war es, in der Verteidigung engagiert und aggressiv zu verteidigen und ein gutes ...

Das Damen 1 des TSV Frick traf vergangenen Samstag auf die Spielerinnen des SG Red Dragons Uster. Die Begegnung der 2. Liga fand in der Fricker Ebnet statt. Die Frickerinnen starteten motiviert in das Spiel, Ziel war es, in der Verteidigung engagiert und aggressiv zu verteidigen und ein gutes Umschaltspiel zu zeigen. Dies gelang den Fricktalerinnen anfänglich gut. Nach zehn Minuten stand es bereits 8:0. Dies konnten sie so weiterziehen und ihren Vorsprung immer weiterausbauen. Die Kreisläuferinnen konnten sich besonders gut in Szene setzen. Mit 21:6 gingen die Fricker Damen in die Pause. In die 2. Halbzeit wurde wieder in der Anfangsaufstellung gestartet. Die Frickerinnen hatten nach der Pause Startschwierigkeiten. Trotzdem konnten sie die Führung weiter ausbauen, so dass es in der 45. Minute 25:11 stand und am Ende konnten sie das Spiel mit 33:14 für sich entscheiden. (mgt)