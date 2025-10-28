Immobilien
Handball: Frickerinnen siegen

  28.10.2025 Frick, Sport

Das Damen 1 des TSV Frick traf vergangenen Samstag auf die Spielerinnen des SG Red Dragons Uster. Die Begegnung der 2. Liga fand in der Fricker Ebnet statt. Die Frickerinnen starteten motiviert in das Spiel, Ziel war es, in der Verteidigung engagiert und aggressiv zu verteidigen und ein gutes ...

