Handball: Frick gewinnt gegen SG Schaffhausen

Die Damen 1 des TSV Frick starteten vergangenen Samstag mit viel Elan in das 2. Liga-Heimspiel gegen die SG Schaffhausen. Bereits nach zehn Minuten erspielten sich die Frickerinnen, dank konzentrierter Angriffsleistung, eine 7:2-Führung. Trotz einzelnen Abstimmungsfehlern in der Verteidigung gelang es ihnen, den Vorsprung dank gutem Zusammenspiel und wenigen technischen Fehlern im Angriff weiter zu behaupten. Zur Halbzeit führte der TSV Frick verdient mit 16:9.

In der zweiten Halbzeit galt es, an die starke Leistung anzuknüpfen und nicht nachzulassen. Doch auch das Team aus Schaffhausen liess sich nicht unterkriegen und konnte mit einigen Treffern den Abstand zeitweise verkürzen. Kleine Unstimmigkeiten in der Deckungsarbeit sorgten für Spannung, doch der TSV Frick fand schnell zurück ins Spiel. Mit präzisen Abschlüssen und einer geschlossenen Mannschaftsleistung bauten die Fricktalerinnen ihren Vorsprung weiter aus und am Ende durfte sich das Heimteam über einen klaren 31:21-Sieg freuen. (mgt)