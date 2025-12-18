Immobilien
Handball: Die Möhliner-U19 siegt in Stans

  18.12.2025 Fricktal, Sport
Das U19-Team der SG Möhlin Fricktal freut sich nach dem Sieg. Foto: zVg
Die U19 der SG Möhlin Fricktal zeigte im entscheidenden Auswärtsspiel in Stans grosse Moral und sicherte sich mit einem 35:31-Sieg die Qualifikation für die Aufstiegsrunde Elite.

Die U19-Junioren der SG Möhlin Fricktal reisten für das alles entscheidende Spiel ...

