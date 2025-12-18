Handball: Die Möhliner-U19 siegt in Stans

Die U19 der SG Möhlin Fricktal zeigte im entscheidenden Auswärtsspiel in Stans grosse Moral und sicherte sich mit einem 35:31-Sieg die Qualifikation für die Aufstiegsrunde Elite.

Die U19-Junioren der SG Möhlin Fricktal reisten für das alles entscheidende Spiel am vergangenen Sonntag nach Stans. Zu Beginn war die Nervosität spürbar, Fehlwürfe und technische Fehler prägten das Spiel der angereisten Fricktaler und brachten sie in Rücklage. In der 21. Minute stand es 12:7. Danach kämpften sich die Zurückliegenden aber Tor um Tor heran. Nach dem Timeout von Trainer Zoltan Majeri in der 26. Minute, erzielten sie noch kurz vor der Halbzeitpause den Anschlusstreffer zum 14:13.

Nach der Pause kamen die Fricktaler besser zurück und legten vor, meistens bis auf zwei bis drei Treffer. Beim 19:23 musste der Stanser Trainer die Auszeit nehmen. Ihr nächster Torwurf misslang, dafür skorte die Mannschaft von Zoltan Majeri. Vor allem Fabio Herzog traf zuverlässig, ob vom Strich oder aus dem Rückraum (24:30, 52.). In der 56. Minute und fünf Tore in Front, legte Majeri die Karte, um seine Jungs für die Endphase zu instruieren. Und das setzte die motivierte, aber dünn besetzte Mannschaft beherzt um und feierte am Ende ein verdientes 31:35! Damit qualifizierten sich die U19-Junioren der SG Möhlin Fricktal (Inter) für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde Elite. Das erste Spiel findet am Samstag, 24. Januar, statt. (mgt)

SG Möhlin Fricktal mit: Maiorano (2/11), Waldmeier, Stocker (12/33); Schlienger A., Urich, Schlienger J. (3), Räbsamen (4), Wunderlin (6), Herzog (12), Bulacher (6), Adler (4).