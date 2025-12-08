Handball, 3. Liga: TV Stein übernimmt Tabellenführung

Es ist der siebte Sieg im achten Spiel: Der TV Stein gewinnt am Samstag zuhause gegen die SG HV Olten mit 32:21 (13:12). Nach einer knappen ersten Halbzeit legte der TV Stein nach der Pause los wie die Feuerwehr und setzte sich ab. In der Defensive liessen Abwehrchef Patrick Ankli und Routinier Christoph Brogli im Tor kaum mehr etwas zu. Im Angriff zeigte das Team sehenswerte Spielzüge sowie ein schnelles Tempospiel aus der zweiten Welle. Besonders hervorzuheben ist Oldie Sven Adler, der mit seinen variantenreichen Würfen den Oltner Torhüter immer wieder überlistete. Mit diesem Sieg sichert sich der TV Stein die Tabellenführung. Am Samstag steht der letzte Match vor der Weihnachtspause an: Um 16 Uhr bittet der TV Stein die HSG Eiken zum Derby im heimischen Busteli. (mgt)