Hallwilerseelauf ausgebucht

Morgen Samstag steht die 51. Austragung des Hallwilerseelaufs im Laufkalender. Der beliebte Herbstklassiker erfreut sich grosser Beliebtheit. Nach dem Jubiläum im letzten Jahr ist der Lauf seit mehreren Wochen ausverkauft. Nach dem grossen 50-Jahr Jubiläum im letzten Jahr ist der Hallwilerseelauf auch in diesem Jahr so beliebt wie nie zuvor. Viele Kategorien mussten schon Wochen vor dem offiziellen Anmeldeschluss geschlossen werden. Somit strömen wieder 10 000 Läuferinnen und Läufer in das kleine Beinwil am See. Generell findet in der Schweiz ein riesiger Laufboom statt und so sind viele Events wie der Hallwilerseelauf sehr früh ausgebucht. (mgt/nfz)