Halloween ohne grössere Schäden

Die Polizei zeigte in der Halloween-Nacht starke Präsenz auf dem gesamten Kantonsgebiet. Diverse Personen wurden proaktiv kontrolliert und Eier und Feuerwerk abgenommen. Mehr als 70 Mal rückte die Polizei wegen Unfug und Sachbeschädigungen aus. Grössere Sachschäden wurden jedoch nicht gemeldet. Die Patrouillenbesatzungen wurden durch diverse Polizistinnen und Polizisten der Jugendpolizei unterstützt. In Wettingen brannten innerhalb von 1,5 Stunden an drei verschiedenen Orten Zeitungsbündel. In einem Fall musste die Feuerwehr vor Ort ausrücken, um den Brand zu löschen. Während des Abends und in der Nacht führte die Polizei diverse Personenkontrollen durch. Dabei wurden Eier und Feuerwerk vorsorglich abgenommen. Auffallend in diesem Jahr war, dass viele Jugendliche mit Feuerwerk, insbesondere Böllern, unterwegs waren. Auch wurden Laserpointer, Sturmhauben und Messer abgenommen, um Straftaten zu verhindern. (nfz)