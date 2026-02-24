Haller liest in Liestal

Die Kantonsbibliothek Baselland darf in den nächsten Wochen hochkarätige Gäste begrüssen: So liest der in Laufenburger Christian Haller, Gewinner des Schweizer Buchpreises 2023, aus seinem druckfrischen Roman «Einfallende Dämmerung». Der Mikrobiologe Paul ...

Die Kantonsbibliothek Baselland darf in den nächsten Wochen hochkarätige Gäste begrüssen: So liest der in Laufenburger Christian Haller, Gewinner des Schweizer Buchpreises 2023, aus seinem druckfrischen Roman «Einfallende Dämmerung». Der Mikrobiologe Paul Bálint feiert darin seinen 80. Geburtstag. Laut dessen Freund Steinberg befindet er sich an der Schwelle zwischen dem «jungen Alter» und dem «alten Alter». Was das wohl heisst? Für Bálint ein Leben voller neuer Möglichkeiten. Die Lesung und das Gespräch mit Christian Haller finden am Freitag, 27. Februar, um 19.30 Uhr, in der Kantonsbibliothek in Liestal statt. (mgt/nfz)