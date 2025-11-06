GZF: das Pflegeheim im neuen Kleid

Das Pflegeheim des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF) mit den beiden Standorten in Laufenburg und Rheinfelden präsentiert sich unter dem neuen Namen «Seora – Leben im Alter» mit einem frischen Erscheinungsbild. Der eigenständige Auftritt umfasst unter anderem ein neues Logo, eine angepasste Signaletik sowie eine neue Berufsbekleidung für die Mitarbeitenden von Seora. Damit werde das Angebot besser sichtbar und die Positionierung als spezialisierte Pflegeinstitution gestärkt, heisst es beim GZF. Und weiter: «Das Pflegeheim bleibt weiterhin Teil des GZF.» (mgt)

