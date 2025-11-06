Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

GZF: das Pflegeheim im neuen Kleid

  06.11.2025 Fricktal

Das Pflegeheim des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF) mit den beiden Standorten in Laufenburg und Rheinfelden präsentiert sich unter dem neuen Namen «Seora – Leben im Alter» mit einem frischen Erscheinungsbild. Der eigenständige Auftritt umfasst unter anderem ein neues Logo, eine angepasste Signaletik sowie eine neue Berufsbekleidung für die Mitarbeitenden von Seora. Damit werde das Angebot besser sichtbar und die Positionierung als spezialisierte Pflegeinstitution gestärkt, heisst es beim GZF. Und weiter: «Das Pflegeheim bleibt weiterhin Teil des GZF.» (mgt)

www.seora.ch

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote