GZF auf Wachstumskurs

Erfolgreiches Jahr für Gesundheitszentrum Fricktal: Das Jahr 2025 war beim GZF geprägt von Wachstum und einschneidenden Veränderungen. Bei Umsatz und Patientenzahlen konnten Rekordwerte erzielt werden. Der Gewinn erreicht 121 000 Franken.

Mit 9689 stationären Patienten (inkl. Säuglinge) erreichte das GZF einen neuen Höchstwert, der leicht über dem Vorjahr liegt (9636). Im ambulanten Bereich wurden 58 700 Eintritte verzeichnet. Ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (59 864). Die Zahl der Geburten blieb mit 427 nahezu stabil, während im Juli mit 51 Geburten ein neuer Monatsrekord erzielt wurde. Die Pflegeheime in Laufenburg und Rheinfelden verzeichneten wie im Vorjahr eine sehr hohe durchschnittliche Belegung von 97 Prozent.

Mit einem Umsatz von 164,9 Millionen Franken erreichte das GZF einen neuen Höchststand. Dies entspricht einer Steigerung von 6,6 Millionen Franken, dies sind 4,2 Prozent. Trotz anspruchsvollem wirtschaftlichem Umfeld gelang erneut ein positiver Jahresabschluss mit einem kleinen Gewinn von 121 000 Franken. Die Eigenkapitalquote liegt bei 52,8 Prozent und bestätigt die stabile finanzielle Basis des Unternehmens. Gleichzeitig bleibe es das Ziel, weiterhin sehr sorgfältig mit den Kosten umzugehen und Effizienzpotenziale konsequent zu nutzen, heisst es weiter in der Mitteilung. «Unsere Ergebnisse zeigen, dass wir wirtschaftlich gut aufgestellt sind und gleichzeitig verantwortungsvoll investieren. Diese Stabilität gibt uns die nötige Sicherheit, um auch künftig eine hochwertige Versorgung für die Menschen im Fricktal sicherzustellen», sagt Anneliese Seiler, Präsidentin des Verwaltungsrats.

Neue Rettungswache in Eiken

Auch in der betrieblichen Weiterentwicklung war 2025 ein bedeutendes Jahr. Mit der Inbetriebnahme der neuen Aufnahmeklinik in Rheinfelden erfolgte ein wichtiger Schritt hin zu mehr Effizienz und Patientenfreundlichkeit. Der Spatenstich für die neue Rettungswache in Eiken im April markierte den Start eines weiteren Zukunftsprojekts, das im Frühjahr 2027 abgeschlossen sein wird. Ein weiterer Meilenstein war die Lancierung der neuen Marke «Seora – Leben im Alter», welche die Pf legeheime des GZF sichtbarer macht und deren Positionierung stärkt. Im medizinischen Bereich wurde das Angebot ausgebaut, unter anderem durch die Wirbelsäulenchirurgie unter der Leitung von Dr. med. Johann-Sebastian Kunst. Zudem übernahm Dr. med. Ida Füglistaler als Chefärztin die Leitung der Klinik für Allgemeinund Viszeralchirurgie von Dr. med. Ingo Engel, der diese über viele Jahre geleitet und geprägt hatte.

Auch die IAVO-Praxen verzeichneten ein starkes Wachstum: Der Umsatz stieg um 26,9 Prozent auf 6,2 Millionen Franken. Im Spital Rheinfelden wurde ein zusätzlicher Praxisstandort eröffnet. Ergänzend dazu gibt es im Spital Rheinfelden seit Herbst eine Notfallpraxis, für welche Patienten online einen Termin vereinbaren können.

Veränderungen an der Spitze

Das Jahr 2025 war zudem geprägt von Veränderungen an der Führungsspitze. Nach dem unerwarteten Rücktritt von CEO Oliver Grossen im November 2025 übernahm die Geschäftsleitung gemeinsam die operative Verantwortung. Von Januar bis März 2026 führte Christoph Müller das GZF in der Übergangsphase. Seit April 26 steht Dr. Tim Binnewies als neuer CEO an der Spitze des Unternehmens. Nach 28 Jahren im Unternehmen, davon 18 Jahre als CEO, übernahm Anneliese Seiler im April 25 das Amt der Verwaltungsratspräsidentin. «Die nahtlose Übergabe wurde wesentlich durch die umsichtig geführte Amtszeit und die konstruktive, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihrer Vorgängerin, Katharina Hirt, ermöglicht. Der Verwaltungsrat dankt ihr herzlich für ihr langjähriges Engagement und ihre prägende Rolle in der strategischen Weiterentwicklung des GZF», heisst es in der Medienmitteilung. Ein besonderer Dank gelte der Fricktaler Bevölkerung für ihr Vertrauen – dieses bilde die Grundlage für die Arbeit des GZF heute und in Zukunft. (mgt/nfz)