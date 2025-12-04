Immobilien
GV Stammclub SG Möhlin: Samstag ab 10.45 Uhr

  04.12.2025 Möhlin

Kommenden Samstag, 6. Dezember, hält der Stammclub der Schützengesellschaft Möhlin seine Generalversammlung ab. Die GV beginnt um 10.45 Uhr. Am Sonntag, 7. Dezember, steht das Pfefferessen im Restaurant Krone auf der Agenda. Es beginnt mit dem Apéro um 11.30 Uhr.

In der Vereinsecke vom Dienstag hat die NFZ beim Abtippen der Veranstaltung zeitlich danebengeschossen. Wir wünschen dem Stammclub gutes Gelingen. (rw)

