Kürzlich fand die «GV mit Sessionsrückblick» der SVP des Bezirks Laufenburg im vollbesetzten Saal des Restaurants Landhaus in Gansingen statt. Die Traktanden der Generalversammlung wurden zügig abgehandelt und alle ...

SVP des Bezirks Laufenburg traf sich in Gansingen

Kürzlich fand die «GV mit Sessionsrückblick» der SVP des Bezirks Laufenburg im vollbesetzten Saal des Restaurants Landhaus in Gansingen statt. Die Traktanden der Generalversammlung wurden zügig abgehandelt und alle wurden einstimmig gutgeheissen. Im anschliessenden Sessionsrückblick berichteten die beiden Grossräte A lex Reimann aus Wölf linswil und Patrik Meier aus Zeihen über aktuelle Themen im Grossen Rat in Aarau.

Danach hielt Nationalrat Christoph Riner aus Zeihen ein Referat. Er beleuchtete zahlreiche aktuelle Themen aus den Räten im Bundeshaus in Bern, vom Waffenrecht zu Landwirtschaft bis zur Migrationspolitik. Im Anschluss an die Versammlung durfte das interessierte Publikum Fragen stellen und es wurde länger rege diskutiert. (mgt)