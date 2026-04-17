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GV mit Sessionsrückblick

  17.04.2026 Gansingen
Die anwesenden Vorstandsmitglieder der SVP des Bezirks Laufenburg (von links): Reto Gander, Nationalrat und Bezirksparteipräsident Christoph Riner, Adrian Speckert, Grossrat Alex Reimann, Alt Grossrat Roger Fricker, Andreas Tscheulin, Grossrat Patrick Meier und Alt Grossrätin Tanja Suter. Foto: zVg
Die anwesenden Vorstandsmitglieder der SVP des Bezirks Laufenburg (von links): Reto Gander, Nationalrat und Bezirksparteipräsident Christoph Riner, Adrian Speckert, Grossrat Alex Reimann, Alt Grossrat Roger Fricker, Andreas Tscheulin, Grossrat Patrick Meier und Alt Grossrätin Tanja Suter. Foto: zVg

SVP des Bezirks Laufenburg traf sich in Gansingen

Kürzlich fand die «GV mit Sessionsrückblick» der SVP des Bezirks Laufenburg im vollbesetzten Saal des Restaurants Landhaus in Gansingen statt. Die Traktanden der Generalversammlung wurden zügig abgehandelt und alle ...

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