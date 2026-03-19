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GV Frauenriege

  19.03.2026 Frick
Einige Jubilarinnen (von links): Hermine Froidevaux, Barbara Stäuble, Marianne Amsler, Käthi Steffen und Alexandra Leimgruber. Foto: zVg
Einige Jubilarinnen (von links): Hermine Froidevaux, Barbara Stäuble, Marianne Amsler, Käthi Steffen und Alexandra Leimgruber. Foto: zVg

Zur GV begrüsste Präsidentin Alexandra Leimgruber 30 Mitglieder. Andrea Büschi wurde als Stimmenzählerin mit grossem Applaus gewählt. Das Protokoll vom letzten Jahr wurde durch die Versammlung einstimmig genehmigt und verdankt. Auch der Jahresbericht von Jeannine Wyser ...

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