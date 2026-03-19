GV Frauenriege

Zur GV begrüsste Präsidentin Alexandra Leimgruber 30 Mitglieder. Andrea Büschi wurde als Stimmenzählerin mit grossem Applaus gewählt. Das Protokoll vom letzten Jahr wurde durch die Versammlung einstimmig genehmigt und verdankt. Auch der Jahresbericht von Jeannine Wyser ...

Zur GV begrüsste Präsidentin Alexandra Leimgruber 30 Mitglieder. Andrea Büschi wurde als Stimmenzählerin mit grossem Applaus gewählt. Das Protokoll vom letzten Jahr wurde durch die Versammlung einstimmig genehmigt und verdankt. Auch der Jahresbericht von Jeannine Wyser (technische Leiterin) war aufschlussreich. Sie führte mit einem Film durch das vergangene Jahr. Die Kassiererin Doris Strebel stellte anschliessend die Jahresrechnung vor. Die Revisorinnen haben die Kasse geprüft und stellten keine Unregelmässigkeiten fest. Die Kasse wurde von den Mitgliedern genehmigt.

Die Frauenriege musste einen Austritt verzeichnen, konnte aber zwei neue Turnerinnen begrüssen: Tabitha Wanger und Fetije Lajci. Folgende Jubilarinnen wurden geehrt: Jeannine Wyser für 20 Jahre, Barbara Stäuble für 50 Jahre, Marianne Amsler und Hermine Froidevaux für 40 Jahre, Käthi Steffen und Uschi Bruchertseifer für 30 Jahre und Präsidentin Alexandra Leimgruber für 10 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Die Riegenreise 2026 führt nach Grindelwald. (mgt)