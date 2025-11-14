Immobilien
GV des Skiclubs Frick

  14.11.2025 Frick
Blumen zur 70. GV. Foto: zVg

Am 7. November fand im Eventlokal von Thomas Schraner die 70. Generalversammlung des Skiclubs Frick statt. Präsidentin Melanie Friedli führte durch die Jubiläumsversammlung, die mit Humor, Musik und kreativen Einlagen für beste Stimmung sorgte. Jedes Traktandum wurde von einem ...

