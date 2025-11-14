GV des Skiclubs Frick

Am 7. November fand im Eventlokal von Thomas Schraner die 70. Generalversammlung des Skiclubs Frick statt. Präsidentin Melanie Friedli führte durch die Jubiläumsversammlung, die mit Humor, Musik und kreativen Einlagen für beste Stimmung sorgte. Jedes Traktandum wurde von einem ...

Am 7. November fand im Eventlokal von Thomas Schraner die 70. Generalversammlung des Skiclubs Frick statt. Präsidentin Melanie Friedli führte durch die Jubiläumsversammlung, die mit Humor, Musik und kreativen Einlagen für beste Stimmung sorgte. Jedes Traktandum wurde von einem «Nummerngirl» in alter Skibekleidung präsentiert, und der Jahresbericht kam als KIgeneriertes Lied daher. Auch digitale Umfragen mittels Mentimeter sorgten für Unterhaltung. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden bestätigt, Oksana Soloviy, Alain Froidevaux und Loreen Nondjok als Ersatzmitglieder gewählt. Mit grossem Applaus wurden Lukas Ackle (18 Jahre), Andrea Speiser (12 Jahre) und Pascal Neuenschwander (8 Jahre) aus dem Vorstand verabschiedet. Der Vorstand dankte allen Teilnehmenden, Thomas Schraner für die Bewirtung und Philip Treier für die musikalische Begleitung. (mgt)