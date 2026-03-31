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GV der SVP Bezirk Laufenburg

  31.03.2026 Gansingen

Am Donnerstag, 9. April, findet um 19.30 Uhr im Restaurant Landhaus in Gansingen die GV der SVP Bezirk Laufenburg statt. Im Anschluss findet um 20.30 Uhr ein Sitzungs- und Sessionsrückblick der Grossräte Emanuel Suter, Alex Reimann, Patrik Meier und Nationalrat Christoph Riner statt. ...

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