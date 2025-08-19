Immobilien
Gutes Ergebnis

  19.08.2025 Aargau

Der Halbjahresgewinn der Aargauischen Kantonalbank ist solid ausgefallen. Er ist im Vergleich zum Vorjahr um 26,7 Millionen auf 103,6 Millionen Franken zurückgegangen. Mit ein Grund sind die Leitzinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank. Dennoch entspricht der Gewinn dem drittbesten ...

