Gutes Ergebnis

Der Halbjahresgewinn der Aargauischen Kantonalbank ist solid ausgefallen. Er ist im Vergleich zum Vorjahr um 26,7 Millionen auf 103,6 Millionen Franken zurückgegangen. Mit ein Grund sind die Leitzinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank. Dennoch entspricht der Gewinn dem drittbesten Halbjahresergebnis der AKB. Mit einer Zuweisung von 16 Millionen Franken an die Reserven für allgemeine Bankrisiken wurde das Eigenkapital zusätzlich gestärkt. Per Stichtag am 30. Juni 2025 beläuft sich dieses auf 3,2 Milliarden Franken. (nfz)