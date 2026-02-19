Guter und klingender Zusammenhalt

Die Generalversammlung des Männerchors Gipf-Oberfrick fand im Gasthof Adler statt. Der Chor zählt weiterhin stabile 25 Aktivsänger – ein erfreulicher Wert, der den gesunden Vereinszusammenhalt widerspiegelt.

Generalversammlung Männerchor Gipf-Oberfrick

Im Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr standen einige Höhepunkte im Mittelpunkt: Der Besuch des Kantonalen Gesangsfestes in Sins mit anschliessender Vereinsreise auf die Rigi, das Chriesifäscht, die Durchführung der 1.-August-Feier – gemeinsam mit den Friday Night Singers – sowie das Jubilarensingen prägten das abwechslungsreiche Programm.

Auch in die Zukunft blickt der Männerchor mit viel Elan. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für das Openair des Fricktalischen Sängerbundes, das am 20. Juni 2026 durchgeführt wird. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt ist das Gemeinschaftskonzert am 24. und 25. Oktober 2026 zusammen mit den Friday Night Singers und dem Jugendchor. Das Konzert steht unter dem Motto «Woodstock», wofür auch Projektsänger herzlich willkommen sind.

Ein besonderer Moment der Generalversammlung war die Ehrung von Pierre Boschung und Marcel Hasler, die nach 25 Jahren Aktivsingen zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung erhielten beide eine Uhr. Der Männerchor Gipf-Oberfrick freut sich jederzeit über neue Sänger und Projektsänger. Die Proben finden jeweils dienstags um 20 Uhr in der Aula der Schule Gipf-Oberfrick statt. (mgt)