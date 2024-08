Gute Zahlen bei der Raiffi

Die Raif feisenbank Möhlin hat auch im ersten Halbjahr gut gewirtschaftet und setzt ihr Wachstum fort. Der Gewinn per Ende Juni beträgt 687 000 Franken.

Das Hypothekarvolumen stieg um 2,7 Prozent und beträgt nun 997 Millionen Franken. Trotz des Wachstums ist die Raiffeisenbank Möhlin weiterhin sehr sicher und gehört zu den fünf bestkapitalisierten Raiffeisenbanken der Schweiz. In den ersten sechs Monaten des Jahres konnte das Kapitalpolster um weitere 4,6 Millionen gestärkt werden. Die Kundengelder nahmen im gleichen Zeitraum um 7,8 Millionen Franken zu und betragen per Mitte Jahr 1 Milliarde. Das Vermögen in den Wertschriftendepots der Kunden steigerte sich um 8,1 Prozent auf 354 Millionen Franken.

Die lokale Bank beschäftigte an ihren beiden Standorten in Möhlin und Rheinfelden 48 Personen. Inzwischen zählt die Bank 8640 Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Im ersten Halbjahr wurden Investitionen zur Verbesserung der Sicherheit und Energieeffizienz in die Gebäudehülle des Hauptsitzes in Möhlin getätigt. Für das zweite Halbjahr ist der Umbau der Kundenhalle in Möhlin geplant. Für das zweite Halbjahr rechnet die Bank mit einem stabilen Geschäftsgang.

In diesem Jahr erfolgte auch die Chef-Schlüsselübergabe von Susanne Kaufmann an Dominik Tanner. Im Jahr 2025 feiert die Raiffeisenbank Möhlin ihr 100-jähriges Bestehen. Die Raiffi verspricht dazu weitere Highlights. (mgt/nfz)