Gute Musik, schlechte Zahlen

Bereits zum zehnten Mal geht dieses Jahr das kleine Musik-Open-Air «Live am Rhy» in Rheinfelden über die Bühne. Die Finanzen sind nach der letztjährigen Ausgabe etwas angespannt.

Valentin Zumsteg

Regen ist nicht gut für ein Open-Air – aber auch zu schönes und vor allem zu heisses Wetter kann sich negativ auswirken. Das mussten die Organisatoren des Rheinfelder Musikfestivals «Live am Rhy» im vergangenen Jahr feststellen. «Es war sehr heiss und dadurch am Nachmittag relativ ruhig. Deswegen ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zusammengebrochen, wir haben nur etwa die Hälfte eingenommen», erklärt Michael Häusler.

Stadtpark kulturell beleben

Zusammen mit Gleichgesinnten organisiert der 49-Jährige seit 2016 das kleine Musik-Open-Air. Der Gedanke dahinter: Der neue Stadtpark soll kulturell belebt werden. Die Idee dazu stammt ursprünglich von Brigitte Brügger, Projektleiterin Kultur bei der Stadt. «Als wir begonnen haben, dachten wir nicht daran, dass es zehn Ausgaben geben wird», so Häusler. Aufhören ist aber kein Thema, im nächsten Jahr soll das 10-Jahr-Jubiläum gefeiert werden.

Der Eintritt ist dank der Unterstützung der Stadt für das Publikum kostenlos, umso mehr sind die Veranstalter auf den Getränkeumsatz und die Kollekte angewiesen. Da blieb im vergangenen Jahr weniger hängen. Hinzu kam eine Rechnung der Urheberrechte-Gesellschaft Suisa, die in diesem Umfang nicht budgetiert war. So schmolzen die Reserven weg wie Eis an der Sommersonne. «Deswegen reduzieren wir in diesem Jahr das Programm ein bisschen», sagt Michael Häusler. Statt wie bisher drei Bands, werden zwei auftreten.

Band aus Deutschland

Bei der diesjährigen Ausgabe am 16. August macht um 19 Uhr «Peace of Dawn» aus Wehr (D) den Anfang. Mit klassischen Instrumenten wie Cello und Flöte lässt die Band bekannte Songs, teilweise in völlig neuem musikalischem Gewand, erklingen. «Ich freue mich, dass wir eine Band aus Deutschland engagieren konnten. Das bringt vielleicht auch Gäste von ennet der Grenze», so Michael Häusler. Die zweite Formation des Abends heisst 40JM. Sie spielt ebenfalls Cover-Versionen, aber deutlich härtere. Auf dem Programm stehen unter anderem Lieder von Pearl Jam und Red Hot Chili Peppers. Michael Häusler und seine Mitstreiter freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher – und auf hoffentlich schönes Wetter.

«Live am Rhy». Am 16. August im neuen Stadtpark Ost. Barbetrieb ab 16 Uhr. Konzerte: «Peace of dawn», 19 bis 20.30 Uhr. «40JM», 21.15 bis 23 Uhr.