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Gute Beteiligung am Frühlingsanlass

  26.03.2026 Rheinfelden
Während drei Stunden wurde auf drei Plätzen engagiert gespielt. Foto: zVg
Während drei Stunden wurde auf drei Plätzen engagiert gespielt. Foto: zVg

Kürzlich fand der traditionelle Frühlingsanlass der Seniorinnen und Senioren des Tennisclubs Rheinfelden erstmals in der neuen Halle statt. Mit 21 Spielenden und 32 Teilnehmenden am Nachtessen war die Beteiligung erfreulich hoch. Während drei Stunden wurde auf drei Plätzen ...

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