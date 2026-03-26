Gute Beteiligung am Frühlingsanlass

Kürzlich fand der traditionelle Frühlingsanlass der Seniorinnen und Senioren des Tennisclubs Rheinfelden erstmals in der neuen Halle statt. Mit 21 Spielenden und 32 Teilnehmenden am Nachtessen war die Beteiligung erfreulich hoch. Während drei Stunden wurde auf drei Plätzen ...

Kürzlich fand der traditionelle Frühlingsanlass der Seniorinnen und Senioren des Tennisclubs Rheinfelden erstmals in der neuen Halle statt. Mit 21 Spielenden und 32 Teilnehmenden am Nachtessen war die Beteiligung erfreulich hoch. Während drei Stunden wurde auf drei Plätzen engagiert gespielt – spannende Begegnungen und gute Stimmung inklusive. Für die reibungslose Organisation sorgte erneut Rolf Lüthi.

Beim anschliessenden Nachtessen trafen weitere Gäste ein, darunter auch ehemalige Aktive, was besonders geschätzt wurde. In geselliger Runde entstanden viele angeregte Gespräche. Das Restaurant Netzkante bot mit schön gedeckten Tischen den passenden Rahmen. Vera und Guido Marti servierten zusammen mit Fränzi ein feines Menü. «Ein gelungener Anlass, an den wir gerne zurückdenken – und der hoffentlich auch künftig auf so grosses Interesse stösst», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt)