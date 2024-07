Gute Besetzung am GP Rüebliland

Der 48. GP Rüebliland, die traditionelle internationale Juniorenradrundfahrt, wird wieder hochklassigen Radsport in den Kanton Aargau bringen. Nicht weniger als acht Nationalteams wurden bis dato gemeldet. Hinzu gesellen sich starke Nachwuchsteams aus Frankreich, Deutschland, Dänemark, Italien und England. Der GP Rüebliland gehört seit Jahren zu den weltbesten Nachwuchsveranstaltungen im Radsport. Wer hier vorne dabei ist, der hat in der Regel eine grosse Karriere vor sich. Mit Schneisingen, Seon und der Schlussetappe in Vordemwald finden vom 6. bis am 8. September diesmal wieder alle Teilabschnitte im Kanton Aargau statt. Das Organisationskomitee wird einmal mehr vom unermüdlichen Radsportorganisator Ueli Schumacher geleitet. Mit «Tudor» konnte dieses Jahr ein neuer Sponsor gefunden werden, der sich das Hauptpatronat mit «Allianz» teilt.

Die Weltklasse ist am Start

Es ist keine Übertreibung, wenn man das Feld als absolutes Topfeld betrachtet. Da stehen acht Nationalteams aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweden, Dänemark, Norwegen und Polen am Start. Hinzu gesellen sich zahlreiche Markenteams aus den Radsportnationen Frankreich, Italien, Deutschland, England, Holland, Dänemark und Belgien. Auch ehemalige Topcracks wie Fabian Cancellara oder Roman Kreuziger vergessen den GP Rüebliland nicht, denn da geht bei den Junioren die Post ab. Von einigen Fahrern wird man mit Bestimmtheit in Zukunft noch einiges hören, denn der GP Rüebliland gilt als optimales Sprungbrett im Radsport. Ein Blick in das goldene Buch spricht Bände: Thomas Pidcock, Mathieu van der Poel, Marc Hirschi, Mats Petersen und viele weitere schrieben am GP Rüebliland Geschichte und sind heute weltbekannte Berufsfahrer. (mgt/nfz)