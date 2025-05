Gut bis sehr gut

Männerchor Frick am Kantonalen Gesangsfest in Sins

Nach einer intensiven Vorbereitungszeit reiste der Männerchor Frick unter der Leitung von Mattis Sussmann am Samstag, 24. Mai, ans Kantonale Gesangsfest nach Sins, um sich dem Urteil der Experten zu stellen. Vorgetragen w urden drei Lieder: « À toi mon Père» des Freiburger Komponisten Charly Torche, «W. Nuss vo Bümpliz» des Berner Mundartrockers Büne Hueber sowie das vom Dirigenten Mattis Sussmann speziell bearbeitete Medley «Dancing Meiteli», bestehend aus dem Urner Tanzlied «Zoge am Boge», «Dancing Queen» von ABBA und dem deutschen Volkslied «zum Tanze da geht ein Mädel». Alle drei Vorträge kamen beim Publikum in der katholischen Kirche sehr gut an und wurden mit langanhaltendem Applaus belohnt. Auch von den Experten gab es viel Lob: Der Chor habe sich an drei schwierige Stücke gewagt, aus gewissen Teilstücken liesse sich noch etwas mehr herausholen. Am Ende reichte es für die Gesamtnote von 5,5 (Bestnote 6). Dirigent und Chor – mit dem gelungenen Auftritt sehr zufrieden – freuten sich gleichermassen über die Experten-Beurteilung.

Mit zusätzlicher Freude am Gesang wurde dieser Erfolg im Verlaufe des Nachmittags im Festgelände und dann besonders am anschliessenden Festakt mit Nachtessen ausgiebig gefeiert. Gemäss Dirigent Sussmann wird nun umgehend das nächste grosse Chorprojekt in die Proben einfliessen, nämlich die beiden Chorkonzerte vom 14. und 15. November 2025 in der Mehrzweckhalle 58 in Frick. (sir)