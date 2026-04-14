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GUT BESUCHTER SUPPENTAG IN GANSINGEN MIT TOLLEM ERLÖS

  14.04.2026 Gansingen
Foto: zVg
Foto: zVg

Nach dem Palmsonntags-Gottesdienst in Gansingen trafen sich viele Besucher aus dem ganzen Mettauertal zum gemeinsamen Suppenzmittag im Schlupf. Die Gansinger Missionsgruppe, unterstützt durch freiwillige Helfer aus der Pfarrei, servierte feine Suppen, knackige «Wienerli» und gut ...

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