GUT BESUCHTER SUPPENTAG IN GANSINGEN MIT TOLLEM ERLÖS

Nach dem Palmsonntags-Gottesdienst in Gansingen trafen sich viele Besucher aus dem ganzen Mettauertal zum gemeinsamen Suppenzmittag im Schlupf. Die Gansinger Missionsgruppe, unterstützt durch freiwillige Helfer aus der Pfarrei, servierte feine Suppen, knackige «Wienerli» und gut gewürzte «Rauchwürste». Viele gönnten sich danach noch einen Kaffee und ein Dessert. Dank den Einnahmen und einigen Spenden kam ein toller Betrag von 1621 Franken zusammen. Dieser Erlös geht vollumfänglich an das Missionsprojekt für Waisenkinder in Zimbabwe. Seit den 80er-Jahren unterstützt die Missionsgruppe Gansingen das private Kinderheim Midlands Children Home (MCH) Rosedale in Gweru, Zimbabwe. Es ist als Nichtregierungsorganisation (NGO) beim Staat Zimbabwe registriert und anerkannt. Die Verbindung zum Heim kam durch Gertrud Scheu zustande. Vor etwa 30 Jahren wurde das Kinderheim von Gertrud Scheu, einer Sozialarbeiterin aus der Schweiz, und weiteren engagierten Menschen als gemeinnütziger Verein gegründet. (mgt)