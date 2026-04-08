Gut besuchte Rollbörse in Möhlin

Die von der SP Möhlin organisierte Rollbörse wurde kürzlich zum 23. Mal durchgeführt – wie in den vergangenen Jahren beim Schulhaus Storebode. Die SP konnte diesen Anlass zusammen mit dem Familienzentrum Möhlin veranstalten; dieser Verein führte in der Aula ...

Die von der SP Möhlin organisierte Rollbörse wurde kürzlich zum 23. Mal durchgeführt – wie in den vergangenen Jahren beim Schulhaus Storebode. Die SP konnte diesen Anlass zusammen mit dem Familienzentrum Möhlin veranstalten; dieser Verein führte in der Aula seinen Flohmarkt durch. Ausserdem war das JAM (Jugendarbeit Möhlin) vor Ort und betrieb einen gut gehenden Verpflegungsstand, einen Spiel-Parcours und auch eine mobile Velowerkstatt, in der Kleinreparaturen durchgeführt werden konnten.

Die Zusammenarbeit dieser drei Organisationen erzeugt einen spürbaren Synergieeffekt: Die Rollbörse lockt jeweils eine bunte Schar Menschen an, nicht nur solche, die kaufen und verkaufen wollen, sondern auch solche, die das zwanglose Zusammensein geniessen möchten. So war der Publikumsaufmarsch sehr gut, sowohl was die Zahl der Verkaufswilligen als auch die der Kaufinteressierten betrifft. Erfreulich ist auch der Erlös, von welchem traditionsgemäss die Hälfte an eine gemeinnützige Organisation geht. Dieses Jahr wieder an den Sozialdienst Möhlin für einen Beitrag an bedürftige Kinder.

Wie schon in den letzten Jahren wurde auch wieder der Service angeboten, nicht verkaufte Fahrräder abzugeben. Diese gehen an die Organisation «Velafrica». Sie sammelt ausrangierte Fahrräder in der Schweiz, setzt sie wieder instand und verschifft sie nach Afrika, wo sie sich als praktische (und wichtige) Fortbewegungsmittel eines zweiten Lebens erfreuen können. (mgt)