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Gut besuchte Rollbörse in Möhlin

  08.04.2026 Möhlin

Die von der SP Möhlin organisierte Rollbörse wurde kürzlich zum 23. Mal durchgeführt – wie in den vergangenen Jahren beim Schulhaus Storebode. Die SP konnte diesen Anlass zusammen mit dem Familienzentrum Möhlin veranstalten; dieser Verein führte in der Aula ...

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