GRUPPE VON VIKARIN STEPHIE KRIEGER UND PFARRER MATTHIAS JÄGGI ZUM THEMA «S LÄBE LÄBE!»

Für einmal gab’s zu Beginn nicht Orgelmusik: Weil einer aus der Gruppe begeisterter Tambour ist, zogen die zwölf «Könfis» zu Trommelmusik in die Kirche ein. Die Feier stand dann unter dem Motto «S Läbe läbe», das als Graffiti gross über der ...

Für einmal gab’s zu Beginn nicht Orgelmusik: Weil einer aus der Gruppe begeisterter Tambour ist, zogen die zwölf «Könfis» zu Trommelmusik in die Kirche ein. Die Feier stand dann unter dem Motto «S Läbe läbe», das als Graffiti gross über der Kanzel hing. Die «Könfis» hatten zum Thema Stimmen eingefangen, zeigten Bilder, was für sie persönlich zu einem erfüllten Leben gehört – und luden zum Tanzen ein: Zwei tanzten vor, dann legte die ganze Kirche los.

Stephie Krieger nahm den Refrain des Songs von Bob Marely auf – «Don’t worry about a thing, cause every little thing gonna be alright» – und verknüpfte diesen mit Jesu radikaler Einladung, sich nicht zu sorgen, weil Gott für uns sorgt. Matthias Jäggi führte den Gedanken weiter und ermunterte, beherzt zu leben, Freiräume zu nutzen und sich zu trauen. (mgt)



