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GRUPPE VON VIKARIN STEPHIE KRIEGER UND PFARRER MATTHIAS JÄGGI ZUM THEMA «S LÄBE LÄBE!»

  09.06.2026 Fricktal

Für einmal gab’s zu Beginn nicht Orgelmusik: Weil einer aus der Gruppe begeisterter Tambour ist, zogen die zwölf «Könfis» zu Trommelmusik in die Kirche ein. Die Feier stand dann unter dem Motto «S Läbe läbe», das als Graffiti gross über der ...

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