GRUPPE VON UTE BALDINGER ZUM THEMA « KINDHEIT»

Die Konfirmation ist der Abschluss der Kindheit, darin sind sich die Jugendlichen einig. Nach den Sommerferien beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Der rote Faden der Kindheit, die mit der Konfirmation offiziell ihr Ende findet, zog sich durch den gesamten Gottesdienst. Warum empfinden wir unsere ...

Die Konfirmation ist der Abschluss der Kindheit, darin sind sich die Jugendlichen einig. Nach den Sommerferien beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Der rote Faden der Kindheit, die mit der Konfirmation offiziell ihr Ende findet, zog sich durch den gesamten Gottesdienst. Warum empfinden wir unsere Kindheit oft so unbeschwert und stressfrei? Was haben wir Erwachsenen vielleicht verlernt? Was können wir von unseren Kindern lernen? Das Fazit: Das Leben ist im Wandel, und das ist gut so. Die schönen Erinnerungen prägen uns und sind unbezahlbar. (mgt)