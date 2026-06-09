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GRUPPE VON UTE BALDINGER ZUM THEMA « KINDHEIT»

  09.06.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Konfirmation ist der Abschluss der Kindheit, darin sind sich die Jugendlichen einig. Nach den Sommerferien beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Der rote Faden der Kindheit, die mit der Konfirmation offiziell ihr Ende findet, zog sich durch den gesamten Gottesdienst. Warum empfinden wir unsere ...

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