GRUPPE VON PFARRER CHRISTIAN VOGT ZUM THEMA «STAY CURVED. STAY UNIQUE. STAY ENERGIZED»

Mit Hämmern, Sägen und Dachlatten entstand im Gottesdienst eine Leiter. Sie symbolisiert eine Aufstiegshilfe von der Kindheit ins erwachsene Leben. Angehörige bauten sie; die Gemeinde schrieb Wünsche auf farbige Papierstreifen und befestigte sie an Holmen und Sprossen. Pfarrer ...

Mit Hämmern, Sägen und Dachlatten entstand im Gottesdienst eine Leiter. Sie symbolisiert eine Aufstiegshilfe von der Kindheit ins erwachsene Leben. Angehörige bauten sie; die Gemeinde schrieb Wünsche auf farbige Papierstreifen und befestigte sie an Holmen und Sprossen. Pfarrer Christian Vogt griff das Bild der Leiter in der Predigt auf: Die Konfirmandinnen und Konfirmanden seien eingeladen, vertraute Ufer zu verlassen und eigene Wege zu finden. Gott kontrolliere nicht, sagte Vogt, doch er richte auf, wenn man stolpere. Die Feier war von den Jugendlichen mitgeprägt. Sie drehten einen Film, luden mit Fragen ein über das eigene Leben nachzudenken und verteilten Rosen als Zeichen des Dankes. (mgt)



