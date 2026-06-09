Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

GRUPPE VON PFARRER CHRISTIAN VOGT ZUM THEMA «STAY CURVED. STAY UNIQUE. STAY ENERGIZED»

  09.06.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Mit Hämmern, Sägen und Dachlatten entstand im Gottesdienst eine Leiter. Sie symbolisiert eine Aufstiegshilfe von der Kindheit ins erwachsene Leben. Angehörige bauten sie; die Gemeinde schrieb Wünsche auf farbige Papierstreifen und befestigte sie an Holmen und Sprossen. Pfarrer ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote