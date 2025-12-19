Grösste Fricktaler Gemeinde hat über 14 000 Einwohner

Die Zahl von 13 000 Einwohnerinnen und Einwohnern wurde im Juli 2015 überschritten – also vor fast genau 10 Jahren. Wie die ...

Die Stadt Rheinfelden hat am 1. Dezember dieses Jahres einen Meilenstein erreicht: Erstmals wohnen mehr als 14 000 Personen in der Zähringerstadt.

Die Zahl von 13 000 Einwohnerinnen und Einwohnern wurde im Juli 2015 überschritten – also vor fast genau 10 Jahren. Wie die Stadt informiert, setze sich damit das kontinuierliche, massvolle Bevölkerungswachstum der vergangenen Jahre fort. Per 1. Dezember 2025 zogen 33 Personen neu nach Rheinfelden, während sich 17 abmeldeten. Unter Berücksichtigung von Geburten und Todesfällen wurde damit die 14 000er-Grenze überschritten.

Der Gemeinderat freue sich über diese positive Entwicklung, die von einer hohen Lebensqualität in Rheinfelden zeuge. Die attraktive Wohnlage sowie das vielfältige kulturelle und wirtschaftliche Angebot machen Rheinfelden zu einem beliebten Wohn- und Arbeitsort. Dies bestätigt auch eine Zu- und Wegzugsbefragung des Statistischen Amtes des Kantons Zürich, an welcher sich Rheinfelden im Jahre 2022 zusammen mit 18 Städten und Gemeinden aus den Kantonen Aargau, Schaffhausen, St. Gallen und Zürich beteiligt hat. Alle Personen, die im Jahresverlauf zugezogen oder weggezogen sind, konnten sich so zu ihren Umzugsgründen äussern. Bei den Gründen für die Wohnortswahl oder den ersten Eindrücken hat Rheinfelden im Gemeindevergleich überdurchschnittlich gut abgeschnitten.

Wunschwohnort

Die Zu- und Wegziehenden wurden unter anderem gefragt, wie sie die neue Wohnsituation in Rheinfelden insgesamt einschätzen respektive die ehemalige Wohnsituation in Rheinfelden rückwirkend beurteilen. Insgesamt bezeichneten sich 94 Prozent der Zuziehenden als zufrieden oder sehr zufrieden mit der neuen Wohnsituation. Diesem Wert stehen 82 Prozent Zufriedene bis sehr Zufriedene gegenüber, die von der Gemeinde weggezogen sind. Bei den Vergleichsgemeinden lagen diese Werte deutlich tiefer bei 88 Prozent beziehungsweise 73 Prozent.

Rheinfelden war im Vergleich zu den anderen Gemeinden beim Um z ugsent scheid ü berdu rchschnittlich häufig Wunschwohnort der Zuziehenden. Darüber hinaus hegen die Zuziehenden überdurchschnittlich deutliche Bindungsabsichten, indem sich die Absicht des langfristigen Bleibens äusserten. Auch bei den Wegziehenden wurde Rheinfelden signifikant besser beurteilt als der Durchschnitt aller Gemeinden, die im Jahr 2022 an der Befragung teilgenommen haben. 88 Prozent der weggezogenen Haushalte bezeichneten Rheinfelden rückblickend als idealen Wohnort und 85 Prozent können sich vorstellen, später wieder einmal nach Rheinfelden zurückzukehren. (nfz)