Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Grösste Fricktaler Gemeinde hat über 14 000 Einwohner

  19.12.2025 Rheinfelden
Viele, die nach Rheinfelden zügeln oder wieder wegziehen, bezeichnen Rheinfelden als idealen Wohnort. Foto: zVg
Viele, die nach Rheinfelden zügeln oder wieder wegziehen, bezeichnen Rheinfelden als idealen Wohnort. Foto: zVg

Die Stadt Rheinfelden hat am 1. Dezember dieses Jahres einen Meilenstein erreicht: Erstmals wohnen mehr als 14 000 Personen in der Zähringerstadt.

Die Zahl von 13 000 Einwohnerinnen und Einwohnern wurde im Juli 2015 überschritten – also vor fast genau 10 Jahren. Wie die ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote