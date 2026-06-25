Grössere Leinwand soll für noch mehr Filmvergnügen sorgen

Openair-Kino Rheinfelden vom 18. bis 22. August: In diesem Jahr setzt das Openair-Kino Rheinfelden auf besonders populäre Filme. Gezeigt werden sie auf einer deutlich grösseren Leinwand als bisher.

Valentin Zumsteg

«Das ist eine tolle Neuigkeit. Unser Partner Cinémobil kommt in diesem Jahr mit einer neuen, deutlich grösseren Leinwand nach Rheinfelden», erklärt Karin Graf. Sie ist Co-Präsidentin des Vereins Openair-Kino Rheinfelden, der seit 2002 jeweils im August an fünf Abenden auf dem Feldschlösschen-Areal eine grosse Filmsause bietet. Die neue Leinwand, die in diesem Jahr zum Einsatz kommt, ist nicht mehr aufblasbar und freistehend, sie wird stattdessen an der Mauer eines Brauereigebäudes befestigt, wie Karin Graf ausführt. «Die Bildqualität wird dadurch deutlich besser», so Graf.

Ein Dreistünder zum Abschluss

Im vergangenen Jahr musste der Eingang zum Kinodorf wegen einer Baustelle verlegt werden. Dieser neue Standort hat sich gemäss Karin Graf sehr bewährt, deswegen wird er auch künftig dort belassen. Ebenfalls neu: Das Kinodorf wird in diesem Jahr jeweils um 18.30 Uhr eröffnet, nicht mehr um 18 Uhr. Die Bands spielen anschliessend ab 19 Uhr, Filmbeginn ist um zirka 21 Uhr.

Der Vorstand des Vereins konnte verstärkt werden, neu gehören Karin Stocker und René Wiederkehr dazu. Weiterhin dabei sind neben Karin Graf auch Manuel Hauri, Muriel Risse sowie Jean-Yves Risse. Das Team legt jeweils grossen Wert auf die Filmauswahl, diese ist bereits im April erfolgt. Los geht es am Dienstag, 18. August, traditionsgemäss mit einem Schweizer Film. In diesem Jahr wird «Hallo Betty» gezeigt, die Geschichte hinter der Kunstfigur Betty Bossy. Zuvor spielt «Take The 55» Blues, Soul und Folk. Am Mittwoch darf gelacht werden: «Glennkill: ein Schafskrimi» steht auf dem Programm. «Das ist eine Komödie und ein Feel-Good-Movie», schildert Karin Graf. Den musikalischen Einstieg in den Abend macht die Band «Sister Young», die eine Mischung aus Indie-Rock und Pop auf die Bühne bringt. Auf den Donnerstag freut sich Karin Graf besonders, denn es läuft der zweite Teil von «Der Teufel trägt Prada» mit Meryl Streep und Anne Hathaway. Vor dem Film hauen die «Streetbandits» auf den Putz, eine sechsköpfige Brass-Formation.

Musikalisch geht es am Freitag weiter, es läuft der Film «Michael» über Popikone Michael Jackson. «Wir wollten wieder einen Musikfilm zeigen, da lag dieser auf der Hand», sagt Karin Graf. Den Auftakt macht am Freitag die Band «Full Moon Rodeo», die bekannt ist für ihren Country-Pop. Sie sollte eigentlich schon im letzten Jahr spielen, doch wegen eines Wasserschadens fiel ihr Auftritt tatsächlich ins Wasser. Den Abschluss der Filmwoche macht in diesem Jahr der Film «The Odysee» von Christopher Nolan (Oppenheimer, Inception, The Dark Knight). «Der Film dauert fast drei Stunden. Das wird monumental, besonders auf der neuen Leinwand», verspricht Karin Graf. Vorband ist hier «The Fools On The Hill», die Beatles-Songs spielt.

«Auf bekannte Namen gesetzt»

«In diesem Jahr haben wir bei den Filmen auf bekannte Namen gesetzt. Das hat sich so ergeben», erklärt Karin Graf zur Auswahl. Sie freut sich auf möglichst viele Besucherinnen und Besucher. Im vergangenen Jahr konnten rund 2500 Eintritte verbucht werden. Das war etwas unterdurchschnittlich und dürfte vor allem am schlechten Wetter gelegen haben. Für die diesjährige Saison hoffen die Organisatorinnen und Organisatoren auf mehr Gäste. «Alles ab 3000 Eintritten ist wunderbar», erklärt Karin Graf. Immer willkommen sind zusätzliche Helferinnen und Helfer, diese können sich direkt auf der Webseite des Kino-Vereins anmelden.

Der Vorverkauf hat vor einigen Wochen begonnen, es konnten gemäss Karin Graf bereits rund 300 Karten verkauft werden. Bisher am besten läuft «Der Teufel trägt Prada 2», gefolgt von «Michael» und «Glennkill». Doch das kann sich bis zum Filmstart noch ändern.

Openair-Kino Rheinfelden vom 18. bis 22. August auf dem Schalanderplatz der Brauerei Feldschlösschen.

www.openairkino-rheinfelden.ch