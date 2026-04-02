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GROSSZÜGIGER FRAUENVEREIN

  02.04.2026 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Claudia Sedelmeier, neu gewählte Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins Möhlin durfte zur 165. GV insgesamt 82 Mitglieder begrüssen – ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt und die Bedeutung des Vereins. Grosse Aufmerksamkeit erhielt der Vortrag der ...

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