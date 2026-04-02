GROSSZÜGIGER FRAUENVEREIN

Claudia Sedelmeier, neu gewählte Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins Möhlin durfte zur 165. GV insgesamt 82 Mitglieder begrüssen – ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt und die Bedeutung des Vereins. Grosse Aufmerksamkeit erhielt der Vortrag der ...

Claudia Sedelmeier, neu gewählte Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins Möhlin durfte zur 165. GV insgesamt 82 Mitglieder begrüssen – ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt und die Bedeutung des Vereins. Grosse Aufmerksamkeit erhielt der Vortrag der Rehkitzrettung Sonnenberg, deren Engagement für den Tierschutz auf grosses Interesse stiess. Die Mitglieder beschlossen, die Organisation mit einer Spende von 3000 Franken zu unterstützen. Ebenso wurden je 3000 Franken an die Trauerbegleitung «trauern hilft» sowie an das Töpferhaus Aarau gesprochen. Bei Kaffee und Russenzopf klang die Versammlung in gemütlicher Atmosphäre aus – ein gelungener Auftakt in das neue Vereinsjahr und für die neue Präsidentin. (mgt)