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Grossräte kritisieren «Kostenexplosion» bei Mittelschulen

  12.05.2026 Fricktal
Die Kosten sind seit 2019 deutlich gestiegen: So soll die Kanti Stein aussehen. Visualisierung: zVg
Die Kosten sind seit 2019 deutlich gestiegen: So soll die Kanti Stein aussehen. Visualisierung: zVg

Der Kanton Aargau sei beim Bau von neuen Mittelschulen – unter anderem in Stein – zu grosszügig. Dies bemängeln ein Grossrat aus Möhlin und eine Grossrätin aus Möriken-Wildegg. Mit einer Motion verlangen sie eine Anpassung.

Valentin Zumsteg

Es ...

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