Grossrat will Bargeld verteidigen

Daniele Mezzi schlägt Änderung des Gastgewerbegesetzes vor

Die Aargauer Gastrobetriebe sollen verpflichtet werden, auch weiterhin Bargeld anzunehmen. Dies will der Laufenburger Mitte-Grossrat Daniele Mezzi mit einer Motion erreichen.

Valentin Zumsteg

Man kennt es vor allem aus den Städten und dem Ausland: In einigen Restaurants und Bars ist nur willkommen, wer seine Rechnung digital begleicht. Das ist Daniele Mezzi ein Dorn im Auge. Dem Laufenburger Mitte-Grossrat liegt nämlich das Bargeld und die Wahlfreiheit am Herzen. «Der Trend geht im Moment in Richtung bargeldloser Zahlungsverkehr. Es ist zu befürchten, dass dereinst nur noch mit Karten, Twint und dergleichen bezahlt werden kann, währenddem das Bargeld aus dem Alltag verschwindet», hält Mezzi in einer Motion fest, die er am Dienstag im Aargauer Kantonsparlament eingereicht hat. Er will damit den Regierungsrat beauftragen, das Gastgewerbegesetz so zu ändern, dass die Gastrobetriebe verpflichtet werden, Zahlungen mit Bargeld zu akzeptieren. «Die Bürgerinnen und Bürger sollen frei entscheiden können, wie sie zahlen wollen», sagt Mezzi gegenüber der NFZ. Er habe bereits zahlreiche Reaktionen erhalten, sowohl positive als auch negative.

Der Vorstoss soll die Wahlfreiheit der Konsumentinnen und Konsumenten gewährleisten. «Es gibt nach wie vor Menschen, insbesondere der älteren Generation, welche keine Bankkarten besitzen. Andere wollen aus Datenschutzgründen lieber bar bezahlen. In Zeiten der digitalen Überwachung gilt es, dies zu respektieren», so Mezzi. Hinzu komme, dass Bargeldzahlungen für kleinere Betriebe oft kostengünstiger seien als Kartenzahlungen, bei welchen die Betreiberfirmen einen gewissen Prozentsatz des Umsatzes für sich beanspruchen. Wer im Kanton Aargau ein Restaurant, ein Café, eine Grossveranstaltung oder dergleichen besuche, der müsse die Möglichkeit haben, die Rechnung in bar zu bezahlen. Neben Daniele Mezzi steht auch SVP-Grossrätin Nicole Burger aus Aarau hinter dem Vorstoss.