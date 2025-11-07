Immobilien
Grossrat will Bargeld verteidigen

  07.11.2025 Fricktal
Daniele Mezzi setzt sich für Bargeld ein. Foto: zVg
Daniele Mezzi schlägt Änderung des Gastgewerbegesetzes vor

Die Aargauer Gastrobetriebe sollen verpflichtet werden, auch weiterhin Bargeld anzunehmen. Dies will der Laufenburger Mitte-Grossrat Daniele Mezzi mit einer Motion erreichen.

Valentin Zumsteg

Man ...

