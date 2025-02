Grossrätin Colette Basler erleidet Verletzung bei Sturz

«Für ihre vollständige Genesung wird sie einige Wochen Reha benötigen. In dieser Zeit wird sie in ihren politischen Ämtern sowie Verbandstätigkeiten teilweise durch Stellvertretungen unterstützt», heisst es in einer Medienmitteilung der SP Aargau. Die SP-Parteileitung, der Bauernverband, der Grosse Rat und Bildung Aargau sind informiert und stehen mit Colette Basler in Kontakt.

Colette Basler lässt mitteilen, dass sie der Pflege und dem anderen medizinischen Personal ihren grössten Dank ausspricht. Sie sehe, unter welch schwierigen Bedingungen die Spitalangestellten täglich immense Aufgaben verrichten. Colette Basler fühlt sich bestens versorgt und gepflegt. Eine offizielle Mitteilung über die Vertretung während der bevorstehenden Sitzungsperiode erfolgt im März.

«Wir wünschen Colette Basler eine schnelle Genesung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit», so die Parteileitung weiter. (mgt)