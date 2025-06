Grosses Projekt erfolgreich abgeschlossen

Die Stiftung Burundikids Schweiz hat ihr bisher grösstes Projekt erfolgreich abgeschlossen: Nach mehrjähriger Bauzeit wurde das Hôpital Hippocrate im burundischen Kajaga fertiggestellt und an die lokale Partnerorganisation Fondation Stamm übergeben. Das Spital versorgte allein im Jahr 2024 rund 13 800 Patientinnen und Patienten, über 1000 Kinder kamen dort zur Welt. «Die Übergabe an eine lokale Trägerschaft ist ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit», erklärt die Rheinfelderin Susanne Baumberger, Präsidentin des Stiftungsrats. Das Spital ist nun in burundischer Hand – ein Modell für wirksame Entwicklungshilfe, bei der lokale Strukturen gestärkt werden. Im Rahmen einer Projektreise im Juni 2024 reiste auch Karin Roth vom Gesundheitszentrum Fricktal nach Burundi. Sie führte eine Hygieneschulung für das Reinigungspersonal durch. Ein im September gelieferter Container brachte zudem dringend benötigte medizinische Geräte ins Land.

Doch die Lage im ostafrikanischen Burundi bleibt prekär. Das Land zählt zu den ärmsten weltweit. Mangelernährung, Armut und fehlender Zugang zu medizinischer Versorgung prägen das Bild. Deshalb will Burundikids Schweiz ihr Engagement ausweiten – mit mobilen Gesundheitsstationen, Essensabgaben für unterernährte Kinder und Mütter sowie Bildungsangeboten zur Familienplanung. Die Stiftung mit Sitz in Rheinfelden ist seit 2008 in Burundi tätig und finanziert sich ausschliesslich über Spenden. (mgt)

www.burundikids.ch