Grosses Konzertprojekt des Regenbogenchors

Bereits zum 23. Mal lud der Regenbogenchor Fricktal kürzlich seine Aktivmitglieder zur Generalversammlung ein. Zügig konnten die Traktanden abgearbeitet werden, zumal der budgetierte Verlust sich in der Rechnung 2025 in ein erfreuliches Plus verwandelt hatte. Der Jahresbericht der Präsidentin offenbarte einen Rückblick auf ein vielseitiges 2025, gespickt mit intensiven Chorproben, erfolgreichen Konzertauftritten, einem ausverkauften Brunch mit Matinée, interessanten Arbeitseinsätzen zur Aufbesserung der Chorkasse, Geburtstagsfeiern und einem toll organisierten Chorausflug bei allerbesten Wetterbedingungen. Neben Rückblick und Formalitäten stand vor allem eines im Mittelpunkt: Das geplante grosse Konzert unter dem Titel «E Motions», das am 7. November 2026 stattfinden wird. Die Vorfreude unter den Chormitgliedern ist bereits heute spürbar, doch bis dahin warten noch viele Gesangsproben, ja gar ein ganzes Probenwochenende im idyllischen Schwarzwald und weitere Vorbereitungen. Das Konzert ist als Projekt konzipiert. Interessierte Sängerinnen und Sänger aller vier Stimmlagen sind herzlich willkommen, auf den anrollenden Zug aufzuspringen und mitzumachen. Alle Details dazu unter www.regenbogenchor.ch.NachderGeneralversammlung wurde die Geselligkeit rund um das – von zwei Sängerinnen wunderbar zubereitete – Apéro-Buffet gepflegt. (mgt)