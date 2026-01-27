Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Grosses Konzertprojekt des Regenbogenchors

  27.01.2026 Fricktal
Die Präsidentin gratulierte Kassierin Gabi Scharf (rechts) zu 50 Jahre Mitgliedschaft im Chor. Foto: zVg
Die Präsidentin gratulierte Kassierin Gabi Scharf (rechts) zu 50 Jahre Mitgliedschaft im Chor. Foto: zVg

Bereits zum 23. Mal lud der Regenbogenchor Fricktal kürzlich seine Aktivmitglieder zur Generalversammlung ein. Zügig konnten die Traktanden abgearbeitet werden, zumal der budgetierte Verlust sich in der Rechnung 2025 in ein erfreuliches Plus verwandelt hatte. Der Jahresbericht der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote