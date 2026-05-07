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Grosses Interesse an Expo 2027

  07.05.2026 Rheinfelden
OK-Präsident Raymond Keller informierte über den aktuellen Stand der Planung. Foto: Valentin Zumsteg
OK-Präsident Raymond Keller informierte über den aktuellen Stand der Planung. Foto: Valentin Zumsteg

Das gibt eine grosse Sache: Vom 23. bis 25. April 2027 wird in der Schulanlage Engerfeld in Rheinfelden die Gewerbeausstellung «Expo 2027» durchgeführt. Am Montag konnten die Interessierten einen ersten Augenschein am Ort des künftigen Geschehens nehmen.

Valentin ...

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