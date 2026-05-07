Grosses Interesse an Expo 2027

Das gibt eine grosse Sache: Vom 23. bis 25. April 2027 wird in der Schulanlage Engerfeld in Rheinfelden die Gewerbeausstellung «Expo 2027» durchgeführt. Am Montag konnten die Interessierten einen ersten Augenschein am Ort des künftigen Geschehens nehmen.

Das gibt eine grosse Sache: Vom 23. bis 25. April 2027 wird in der Schulanlage Engerfeld in Rheinfelden die Gewerbeausstellung «Expo 2027» durchgeführt. Am Montag konnten die Interessierten einen ersten Augenschein am Ort des künftigen Geschehens nehmen.

Valentin Zumsteg

Die Expo 2027 stösst auf Interesse, dies zeigte sich am Montagabend. Rund 60 Gewerblerinnen und Gewerbler versammelten sich in der Schulanlage Engerfeld, um vor Ort über die Pläne für die nächste Gewerbeausstellung im unteren Fricktal informiert zu werden. «Es ist schön, so viele Leute zu sehen», sagte OK-Präsident Raymond Keller zur Begrüssung. Für ihn wird es die letzte Expo als Präsident sein. «Danach sollen Jüngere ran.» Keller erinnerte an die letzte Gewerbeausstellung in Rheinfelden, die 2019 organisiert worden war. Diese fand auf dem Dach des Rheinparkings statt, was ein guter Ort war, aber wegen des nötigen Zeltbaus für hohe Kosten gesorgt hatte.

Budget von über 450 000 Franken

In der Schulanlage Engerfeld stehen zwei Dreifach-Turnhallen zur Verfügung. Die neue weist gemäss Keller eine Ausstellungsfläche von rund 1200 Quadratmetern aus, die ältere 900 Quadratmeter. Dadurch kann voraussichtlich weitgehend auf das Aufstellen von Zelten für die Ausstellung verzichtet werden. Auf der anderen Seite muss der Turnhallen-Boden abgedeckt werden, was ebenfalls kostspielig ist. Auf dem Hartplatz vor der neuen Halle ist eine Food-Meile mit Food-Trucks geplant, gegebenenfalls auch ein Gastro-Zelt. «Abends, nach Ausstellungsende, wollen wir hier kein Halligalli», sagte Raymond Keller. Geplant ist, dass die Besucherinnen und Besucher den Weg ins Städtchen finden und so dort für Umsatz sorgen.

Die Preise für die Ausstellungsf läche sollen für die Gewerbler gleich bleiben wie vor acht Jahren. Insgesamt kalkuliert das OK mit einem Budget von rund 450 000 Franken und einem kleinen Gewinn von 16 000 Franken.

Intensives Wochenende in Rheinfelden

Am Wochenende vom 23. bis 25. April 2027 ist in Rheinfelden viel los. Neben der Gewerbeausstellung wird Feldschlösschen am Samstag sein Brauereifest durchführen. Hier sind gemäss Keller Absprachen und Koordination vorgesehen, gerade was die Parkplätze und die Verkehrssituation betrifft. Am Sonntag ist dann der Stadtlauf geplant.

Wie Raymond Keller gegenüber der NFZ ausführte, sind die ersten Anmeldungen für die «Expo 2027» bereits eingegangen. So haben die Blaulicht-Organisationen schon zugesagt, was ihn sehr freut. Der OK-Präsident hofft auf rund 130 Ausstellerinnen und Aussteller. Er ist zuversichtlich, dass nach dem Informationsanlass vom Montagabend viele weitere Anmeldungen folgen werden.

www.expo27.ch