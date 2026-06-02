Grosses Interesse am «Essbaren Quartier»

Zahlreiche Interessierte folgten am Samstag der Einladung des Natur- und Vogelschutz Rheinfelden (NVR) und des Gesundheitsforums Rheinfelden zum Quartierspaziergang «Essbares Quartier».

Trotz hochsommerlicher Temperaturen liessen sich die Teilnehmenden die Gelegenheit nicht entgehen, die vielfältigen essbaren Wildpflanzen im Quartier Robersten kennenzulernen. Unter der fachkundigen Leitung von Bianca Zogg, zertif izierte Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpf lanzen, führte der Spaziergang durch das Quartier und machte auf die oft übersehenen Schätze entlang von Strassenrändern, Wegen und Grünflächen aufmerksam. Die Teilnehmenden erfuhren Wissenswertes über heimische Kräuter, Sträucher und Bäume sowie deren Verwendungsmöglichkeiten in Küche und Hausapotheke.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Linde, die entlang der Lindenstrasse näher vorgestellt wurde. Bianca Zogg erläuterte die vielfältigen Eigenschaften dieses traditionsreichen Baumes. Lindenblüten werden seit Generationen als Heilpflanze genutzt und kommen beispielsweise als Tee bei Erkältungskrankheiten, Hustenreiz oder zur Unterstützung in belastenden und stressreichen Zeiten zum Einsatz. Auch zahlreiche weitere Pf lanzen am Wegesrand erwiesen sich als wertvolle Nahrungs- und Heilpflanzen. Die Teilnehmenden erhielten praktische Tipps zur sicheren Bestimmung, Ernte und Verwendung der Wildpflanzen und konnten dabei ihr Wissen über die Natur direkt vor der Haustüre erweitern.

Den gelungenen Abschluss fand der Anlass im neuen Stadtpark. Dort bot sich nochmals die Gelegenheit, interessante Pflanzen zu entdecken und sich über die gewonnenen Erkenntnisse auszutauschen. Für einen besonderen kulinarischen Ausklang sorgte ein «wilder» Zvieri mit frisch gebackenem Wildkräuterbrot und verschiedenen Dips aus Wildkräutern. Die angebotenen Köstlichkeiten stiessen auf grosse Begeisterung und rundeten den Anlass auf genussvolle Weise ab. (mgt)