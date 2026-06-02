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Grosses Interesse am «Essbaren Quartier»

  02.06.2026 Rheinfelden
Bianca Zogg wies auf Schätze am Wegesrand hin. Foto: zVg
Bianca Zogg wies auf Schätze am Wegesrand hin. Foto: zVg

Zahlreiche Interessierte folgten am Samstag der Einladung des Natur- und Vogelschutz Rheinfelden (NVR) und des Gesundheitsforums Rheinfelden zum Quartierspaziergang «Essbares Quartier».

Trotz hochsommerlicher Temperaturen liessen sich die Teilnehmenden die Gelegenheit nicht entgehen, ...

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