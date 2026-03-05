Grosses Engagement

GV Frauenriege Wegenstetten

24 Frauen (Aktive, Ehren- und Passivmitglieder) trafen sich zur 54. GV der Frauenriege Wegenstetten. Der Rückblick von Präsidentin Iris Moosmann mit lustigen Texten und Bildern liess die Anwesenden schwelgen. Sportlich im Zentrum standen die Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne, das Schnurballturnier Münchwilen und die Schnurball-Wintermeisterschaft. Beide reduzierten Schnurball-Teams (wegen Unfall beziehungsweise Krankheit) konnten dank externer Verstärkung im Rang 5 die Saison beschliessen. Dringend gesucht werden weitere Schnurballerinnen – für Interessierte findet am 30. März eine Schnupperstunde statt.

Die Leiterinnen Monika Freitag, Brig itta Schmid und Monika Wendelspiess boten spannende Turnstunden an. Die gut dotierte Vereinskasse erlaubt, einen neuen Vereinstrainer anzuschaffen. Dieser durfte von jedem Mitglied nach der Versammlung nach Hause genommen werden. Birgitta Schmid wurde für 25 Jahre, Monika Freitag und Evi Mösch für 20 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Ebenfalls gewürdigt wurde die langjährige Vorstandsarbeit von 20 Jahren von Iris Moosmann und für 15 Jahre von Corinne Schreiber. Die Frauenriege würde sich über turnfreudige Neumitglieder freuen – am 9. März um 19.30 Uhr findet eine Schnupperstunde für Frauen über 30 Jahren statt. (mgt)