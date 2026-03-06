Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Grosser Wechsel bei Fricktal Regio

  06.03.2026 Brennpunkt
Neuer Vorstand (v. l.): André Maier, Gunthard Niederbäumer, Loris Gerometta, Marion Wegner-Hänggi, Benedikt Gürtler und Robert Schmid. Es fehlt Claudia Rohrer.
Neuer Vorstand (v. l.): André Maier, Gunthard Niederbäumer, Loris Gerometta, Marion Wegner-Hänggi, Benedikt Gürtler und Robert Schmid. Es fehlt Claudia Rohrer.

Vier von sieben Vorstandsmitgliedern wurden am Mittwochabend an der Abgeordnetenversammlung vom Planungsverband Fricktal Regio verabschiedet, darunter auch Präsidentin Françoise Moser. Robert Schmid übernimmt künftig das Präsidium.

Susanne Hörth

...
X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote