Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Grosser Tag und dann ein grosses Jahr

  15.08.2025 Möhlin
Die Christkatholischen Kirchgemeinden im Fricktal als Einheit verstehen: Im Bild St. Leodegar in Möhlin. Fotos: zVg/rw
Die Christkatholischen Kirchgemeinden im Fricktal als Einheit verstehen: Im Bild St. Leodegar in Möhlin. Fotos: zVg/rw

Die Christkatholische Kirche im Fricktal schreibt gerade Geschichte

In knapp fünf Monaten wird aus den Christkatholischen Kirchgemeinden im Fricktal eine gemeinsame. Bereits morgen schreibt Hannah Audebert mit ihrer Weihe zur Priesterin ebenso Geschichte.

Ronny ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote